بقيادة سافيتش وسالم.. تشكيل الهلال المتوقع أمام برسبوليس في دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف الهلال السعودي نظيره برسبوليس الإيراني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، لموسم 2024-2025.

الهلال يستضيف برسبوليس في دوري أبطال آسيا

ويحتضن ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم، المواجهة المرتقبة بين الهلال وبرسبوليس، ضمن فعاليات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، تحت صافرة الحكم الصيني ما نينج.

وحسم الزعيم تؤهله إلى دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال آسيا، بعدما احتل وصافة ترتيب الجدول برصيد 16 نقطة، بينما يأتي برسبوليس في المركز السابع برصيد 6 نقاط.

ومن المتوقع أن يدخل الهلال المباراة، بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: ياسين بونو.

▪︎خط الدفاع: الحربي - كوليبالي - البليهي - كانسيلو.

▪︎خط الوسط: سافيتش - نيفيز - مالكوم.

▪︎خط الهجوم: سيزار - ليوناردو - سالم الدوسري.

txt

رسميًا.. مدافع تشيلسي خامس صفقات أستون فيلا الشتوية

txt

النصر يكتسح الوصل برباعية في دوري أبطال آسيا

موعد مواجهة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا

وتنطلق أحداث المواجهة، يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports AFC 1 HD.

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال وبرسبوليس، عبر شاشة قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية، وقناة Alkass Nine HD القطرية، وأخيرًا قناة SSC EXTRA 1 HD السعودية.

الهلال دوري أبطال أسيا تشكيل الهلال

مواد متعلقة

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بجميع البطولات والقنوات الناقلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

بقيادة سافيتش وسالم.. تشكيل الهلال المتوقع أمام برسبوليس في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام ليجانيس في كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

هكذا تظهر دينا فؤاد في مسلسل حكيم باشا رمضان 2025

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 8 في إطلاق نار بالضفة

خمسينىي يتخلص من حياته بقرص لحفظ الغلال لسوء حالته النفسيه بمركز طهطا بسوهاج

تعانى مرض نفسى..انتحار فتاه داخل غرفة نوم بمنزلها بالطابق الأرضي بمركز جهينه بسوهاج

طاقم تحكيم مباراة المصري ووادي دجلة بكأس مصر