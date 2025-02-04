خمسينىي يتخلص من حياته بقرص لحفظ الغلال لسوء حالته النفسيه بمركز طهطا بسوهاج

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ارشيفيه
ارشيفيه

لقى حداد مصرعه فى العقد الخامس من العمر يبلغ 52 عاما، ومقيم دائرة طهطا، اثر تناولة حبوب لحفظ الغلال، لسوء حالتها النفسية، مما أدى لإصابتة بالتسمم، وتوفى عقب وصوله المستشفى.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام بوصول  المدعو "فتحي ص ع" سن 52 حداد، إلى مستشفي طهطا العام مصابًا " حالة تسمم " [ إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال ]، وتوفي عقب وصوله ومقيم بقسم طهطا.

افادا كلًا من:- 
زوجة المتوفي المدعوة " شمس ا ع" سن 38 ربة منزل، شقيق المتوفي المدعو" أحمد ص ع" سن 58 موظف ومقيمان بذات الناحية، أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول " قرص لحفظ الغلال "لمروره بحالة نفسيه سيئة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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