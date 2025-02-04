تعانى مرض نفسى..انتحار فتاه داخل غرفة نوم بمنزلها بالطابق الأرضي بمركز جهينه بسوهاج

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ارشيفيه
ارشيفيه

لقيت طالبه مصرعها فى العقد الثانى من العمر تبلغ 18 عاما، مصابة بحاله تشجنات عصبية، ادعاء إنتحار، داخل غرفه نوم بالطابق الارضى.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جهينة يفيد بورود بلاغ من مستشفى جهينة المركزى، يفيد بوصول  المدعوه " ندي ع ع" سن 18 حاصلة علي دبلوم، إلى مستشفي جهينه المركزي مصابه " حالة تشنجات عصبية وأثر إحمرار حول الرقبة " [ إدعاء محاولة إنتحار ]، وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة ومقيمه بمركز المراغة.

أفادت والدتها المدعوه " سوميه م ع" سن 43 ربة منزل ومقيمه بذات الناحية، قيام نجلتها المذكوره بالإقدام علي محاولة الإنتحار تتدلي من جنش حديدي بسقف غرفتها بالطابق الأرضي بالمنزل، وأضافت أنها تعاني من مرض نفسي ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مصرع فتاة مركز جهينة مديرية أمن سوهاج

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