مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 8 في إطلاق نار بالضفة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جنديين وإصابة 8 آخرين في عملية إطلاق نار استهدفت حاجز تياسير بالضفة الغربية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل منفذ الهجوم، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

استعدادات عسكرية إسرائيلية لتصعيد محتمل

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إسرائيلية عن استعدادات مكثفة يجريها جيش الاحتلال تحسبًا لـ "سيناريو أمني خطير" في الضفة الغربية.

وأفادت المصادر بأن سلاح الجو الإسرائيلي مستعد لقصف مئات الأهداف داخل الضفة في حال تصاعد الموقف العسكري.

اشتباكات عنيفة واقتحامات واسعة

بالتزامن مع التصعيد، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين، بينما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام في عدة مدن وبلدات، منها بلدة كفر عقب شمال القدس، حيث تم مداهمة محال تجارية والقيام بحملات اعتقال واسعة.

تحذيرات فلسطينية من تداعيات التصعيد

من جانبه، حذر محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، من خطورة التصعيد الإسرائيلي على استقرار الشرق الأوسط، مؤكدًا أن "الاحتلال يسعى لجر المنطقة إلى حرب شاملة".

كما اتهم واشنطن بعدم اتخاذ مواقف حاسمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، محمّلًا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد في غزة والضفة الغربية.

يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، وسط دعوات دولية لاحتواء الأزمة ومنع تفجر الأوضاع بشكل أكبر.