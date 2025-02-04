الصحة تحذر: لا عمرة دون تطعيم الالتهاب السحائي.. والتطبيق يبدأ 10 فبراير

وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية تحذيرًا هامًا للمواطنين بشأن تطعيم الالتهاب السحائي قبل السفر لأداء العمرة، مؤكدةً أنه لن يُسمح بدخول المملكة العربية السعودية دون الحصول على التطعيم، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن السلطات السعودية.

وأوضحت الوزارة أن المعتمرين يجب أن يحصلوا على اللقاح خلال الأيام العشرة الحالية، مشيرةً إلى أن آخر موعد لتلقي التطعيم هو 10 فبراير 2025، وبعد هذا التاريخ، لن يُسمح بالدخول إلى الأراضي السعودية دون إثبات التطعيم.

تكلفة ومراكز التطعيم

أكدت الوزارة أن تكلفة تطعيم الالتهاب السحائي الثنائي تبلغ 200 جنيه، وفقًا لما أقره وزير الصحة، مشيرةً إلى أن اللقاح متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز المخصصة لتطعيم المسافرين في مختلف المحافظات، وذلك لتسهيل حصول المعتمرين عليه في أسرع وقت ممكن.

تطعيمات إضافية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

كما أوصت وزارة الصحة بضرورة حصول كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على لقاح الإنفلونزا، لما له من دور في تعزيز الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، خاصة خلال موسم العمرة.

يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات الصحية في مصر والسعودية للحفاظ على صحة المعتمرين وضمان موسم عمرة آمن وخالٍ من الأمراض الوبائية.