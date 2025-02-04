التعليم تعلن توزيع مناهج الترم الثاني 2025 للصف الأول الابتدائي وجدول الاختبارات

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2025، لطلاب الصف الأول الابتدائي، وذلك تزامنًا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير.

وأوضحت الوزارة أن المناهج موزعة على الأشهر الدراسية كالتالي:

  • فبراير
  • مارس
  • أبريل
  • مايو
التعليم تعلن توزيع مناهج الترم الثاني 2025 للصف الأول الابتدائي وجدول الاختبارات
التعليم تعلن توزيع مناهج الترم الثاني 2025 للصف الأول الابتدائي وجدول الاختبارات
التعليم تعلن توزيع مناهج الترم الثاني 2025 للصف الأول الابتدائي وجدول الاختبارات
التعليم تعلن توزيع مناهج الترم الثاني 2025 للصف الأول الابتدائي وجدول الاختبارات
التعليم تعلن توزيع مناهج الترم الثاني 2025 للصف الأول الابتدائي وجدول الاختبارات
التعليم تعلن توزيع مناهج الترم الثاني 2025 للصف الأول الابتدائي وجدول الاختبارات

جدول الاختبارات الشهرية لصفوف النقل

كما حددت الوزارة مواعيد الاختبارات الشهرية للفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:

  • اختبار شهر مارس: يبدأ يوم الأحد 9 مارس 2025.
  • اختبار شهر أبريل: يبدأ يوم 22 أبريل 2025.
  • التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي: 11 مايو 2025.
  • التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي: 18 مايو 2025.

موعد امتحانات نهاية الترم الثاني

أعلنت الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل ستبدأ يوم 24 مايو 2025، يليها امتحانات الشهادة الإعدادية التي تنطلق يوم 31 مايو 2025.

يأتي هذا في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لتنظيم العملية الدراسية خلال الترم الثاني وضمان سير الامتحانات وفق الجدول الزمني المحدد.

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