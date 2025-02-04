تحت رعاية وزيرة التضامن.. جامعة الوادي الجديد تختتم المنتدى السنوي الأول لوحدات التضامن الاجتماعي

اختتم المنتدى السنوي الأول لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية فعالياته بقاعة المؤتمرات بجامعة الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وخلال كلمته في حفل الختام، توجه الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بالشكر إلى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، على استضافة المنتدى وتنظيم جولات سياحية للوفود المشاركة.

وأكد العقبي أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تُعد امتدادًا لنشاط الوزارة وبرامجها، حيث تقدم خدماتها لكافة فئات الطلاب، مع تركيز خاص على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

كما أشار إلى نجاح الوحدات خلال الفصل الدراسي الأول في تنفيذ أنشطة متنوعة في 32 جامعة، بمشاركة أكثر من 450 ألف طالب، شملت حملات توعوية، أنشطة طلابية، خدمات مباشرة، ودعمًا تعليميًا.

وجاء المنتدى بتنظيم من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة السيد محمد منير، وكيل الوزارة بالمحافظة، حيث شهد مشاركة 14 جامعة وأكثر من 250 طالبًا وطالبة على مدار ثلاثة أيام.

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