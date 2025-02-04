موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة كفر الشيخ ورابط الاستعلام برقم الجلوس

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ وأولياء أمورهم موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، حيث زاد البحث خلال الساعات الماضية عن "هل ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي في كفر الشيخ اليوم؟" وذلك بعد إعلان النتائج في 14 محافظة.

تاريخ إعلان النتيجة واعتمادها رسميًا

صرحت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ أن النتيجة من المتوقع ظهورها اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ورصد وتجميع الدرجات، حيث سيتم اعتمادها رسميًا من قبل محافظ كفر الشيخ، الدكتور علاء عبدالمعطي.

وكانت امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 في محافظة كفر الشيخ قد انتهت يوم الخميس 23 يناير 2025، بمواد الهندسة والتربية الدينية، فيما بدأت أعمال التصحيح يوم الجمعة الماضي، مع التأكيد على مراعاة الدقة أثناء التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للمحافظة فور اعتمادها.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس عبر الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 كفر الشيخ برقم الجلوس

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة كفر الشيخ. اختيار "مديرية التربية والتعليم". الضغط على "نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول" بعد تفعيلها. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة. الضغط على "عرض النتيجة" لظهور النتيجة التفصيلية.

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة كفر الشيخ

من المتوقع أن تكون نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 في محافظة كفر الشيخ مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لالتزام الوزارة بمواصفات الورقة الامتحانية، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب أثناء التصحيح.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات المواد الدراسية للشهادة الإعدادية الترم الأول، حيث يبلغ إجمالي الدرجات 140 درجة، موزعة كالتالي:

المادة الدرجة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة الرياضيات 30 درجة الدراسات الاجتماعية 20 درجة العلوم 20 درجة إجمالي درجات الترم الأول 140 درجة

بينما يكون إجمالي درجات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للشهادة الإعدادية 280 درجة موزعة كما يلي:

المادة الدرجة النهائية اللغة العربية 80 درجة اللغة الإنجليزية 60 درجة الرياضيات 60 درجة الدراسات الاجتماعية 40 درجة العلوم 40 درجة إجمالي الدرجات للعام الدراسي 280 درجة

ضوابط تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

حرصت وزارة التربية والتعليم على وضع ضوابط صارمة لضمان نزاهة التصحيح، حيث تم:

مراجعة أوراق الإجابات بدقة شديدة لمنح كل طالب حقه.

لمنح كل طالب حقه. التأكد من عدم وجود أخطاء في رصد الدرجات .

. تطبيق نظام البوكليت (دمج الأسئلة مع كراسة الإجابة) للحد من حالات الغش.

(دمج الأسئلة مع كراسة الإجابة) للحد من حالات الغش. وضع باركود تعريفي على أوراق الإجابات لتسهيل التحقق من هوية الطالب.

على أوراق الإجابات لتسهيل التحقق من هوية الطالب. التأكيد على عدم إعلان أي نتائج قبل اعتمادها رسميًا من السيد المحافظ.

إجراءات وزارة التربية والتعليم لضبط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات مشددة للمديريات التعليمية لضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية، ومنها:

✅ منع تسريب الامتحانات والتأكيد على سرية الأسئلة.

✅ منع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمراقبين.

✅ الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، بحيث تشمل المنهج الدراسي الذي تم تدريسه فقط.

✅ التعاون مع مديرية الأمن لتأمين المدارس ومراكز التصحيح.

✅ تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب أثناء التقييم والتصحيح.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الثالث الإعدادي

حسب الخطة الدراسية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، فإن:

📌 اختبار شهر مارس 2025 لصفوف النقل يبدأ يوم 9 مارس.

📌 اختبار شهر أبريل 2025 يبدأ يوم 22 أبريل.

📌 التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الإعدادي يبدأ يوم 18 مايو.

📌 بدء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني يوم 24 مايو 2025.

متابعة نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظات الأخرى

فيما يلي رابط نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظات الأخرى التي ظهرت حتى الآن: