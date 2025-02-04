تحرك 130 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

تحركت، صباح اليوم، 130 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية من أمام معبر رفح البري باتجاه معبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم جنوب مدينة رفح، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين المتضررين من الأوضاع الراهنة.

تفاصيل شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة

تصريحات الهلال الأحمر المصري

أكد مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري أن القافلة التي تحركت اليوم تضم 130 شاحنة، مقسمة كما يلي:

118 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية.

12 شاحنة تحمل وقود وغاز الطهي لضمان استمرار الخدمات الأساسية داخل القطاع.

جهات تسلم المساعدات

وأوضح المصدر أنه سيتم تسليم شاحنات الإغاثة إلى:

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

الهلال الأحمر الفلسطيني داخل قطاع غزة، بهدف ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن.

تكدس مئات الشاحنات في معبر رفح انتظارا للدخول

وأشار المصدر إلى أن مئات الشاحنات لا تزال بانتظار استكمال الإجراءات اللازمة أمام معبر رفح البري لدخول قطاع غزة.

وأكد أن متطوعي الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء يعملون باستمرار على تجهيز وإعداد المساعدات لضمان دخولها فور السماح بذلك.

إحصائيات المساعدات منذ بدء الهدنة

اكثر من 4،500 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ بدء الهدنة، وتشمل:

مساعدات إغاثية وإنسانية .

. شاحنات محملة بالوقود وغاز الطهي لتشغيل المستشفيات والخدمات الأساسية.

دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني

تواصل الجهات المصرية الرسمية والإغاثية، وعلى رأسها الهلال الأحمر المصري، جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في ظل الوضع الإنساني المتفاقم داخل القطاع. وتعمل مصر بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية لضمان وصول المساعدات للأسر المتضررة.