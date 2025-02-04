موعد ورابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2025

تتزايد التساؤلات حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025، خاصة بعد إعلان نتائج الامتحانات في عدة محافظات أخرى.

وفقًا لمصادر مطلعة، فقد انتهت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من أعمال تصحيح ومراجعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، ويتم حاليًا تجهيز النتيجة لاعتمادها من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تمهيدًا لإعلانها خلال الأيام المقبلة.

بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 125،867 طالبًا وطالبة، موزعين على 575 لجنة في نطاق 18 إدارة تعليمية.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية تصحيح أوراق الامتحانات، تحقيقًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2025

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة. اختيار المرحلة التعليمية: "الصف الثالث الإعدادي". تحديد الفصل الدراسي الأول. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. النقر على زر "استعلام" لعرض النتيجة فور اعتمادها.

يمكن الوصول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من خلال الرابط التالي:

يُذكر أن مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025 يبلغ 280 درجة، مقسمة بالتساوي بين الفصلين الدراسيين، حيث يكون لكل فصل دراسي 140 درجة موزعة على المواد المختلفة.

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة. يُنصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات بشأن موعد ظهور النتيجة.