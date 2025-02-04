نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في البحيرة: موعد الظهور والرابط الرسمي للاستعلام

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة البحيرة، وذلك بعدما أعلنت 14 محافظة نتائج الصف الثالث الإعدادي رسميًا.

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة "ثالثة إعدادي" بالبحيرة، وما إذا كان سيتم الكشف عنها اليوم، بالإضافة إلى الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2025

أكدت مصادر مطلعة داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان النتيجة اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أعمال التصحيح والمراجعة تتم بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه بالكامل.

وأضافت المصادر أن تأخير إعلان النتيجة في مصلحة الطلاب، حيث يعتمد التصحيح على نظام "البوكليت"، وهو أكثر تعقيدًا ويتطلب وقتًا إضافيًا لضمان الدقة والشفافية في عملية رصد الدرجات.

كما أكدت أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء كافة الإجراءات واعتمادها رسميًا من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

انتهاء أعمال التصحيح والكنترول

انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في البحيرة يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية في اليوم الأخير من الامتحانات.

ووفقًا لمسؤولي مديرية التربية والتعليم، فإن لجان التصحيح تعمل بشكل مكثف لإنجاز أعمال المراجعة ورصد الدرجات في أسرع وقت ممكن، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية.

كما أوضحت المديرية أن هناك لجان متابعة خاصة لمراقبة عملية التصحيح داخل الكنترولات، بهدف التأكد من عدم وجود أي أخطاء في تقدير الدرجات، والتزام المصححين بالقواعد والمعايير المحددة لضمان حصول الطلاب على الدرجات المستحقة.

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة

يبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة 125،867 طالبًا وطالبة، موزعين على 575 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

بينما بلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية بالبحيرة 5،585 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات في 22 لجنة، كما تم تخصيص 4 لجان لعدد 37 طالبًا من ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع، إضافة إلى لجنة واحدة لعدد 15 طالبًا من المكفوفين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2025

يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة من خلال الضغط على:

📌 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2025

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في البحيرة

عند اعتماد النتيجة رسميًا، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية للاستعلام عنها:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة. اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 – الفصل الدراسي الأول". إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح. الضغط على زر "عرض النتيجة" لمعرفة الدرجات التفصيلية.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، وجاءت على النحو التالي:

المادة الدرجة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة الدراسات الاجتماعية 20 درجة الرياضيات 30 درجة العلوم 20 درجة المجموع الكلي للترم الأول 140 درجة

أما بالنسبة لإجمالي درجات مواد الشهادة الإعدادية للفصلين الدراسيين، فتم توزيعها كالتالي:

المادة إجمالي الدرجات (الترمين الأول والثاني) اللغة العربية 80 درجة اللغة الإنجليزية 60 درجة الدراسات الاجتماعية 40 درجة الرياضيات 60 درجة العلوم 40 درجة المجموع الكلي النهائي 280 درجة

ضوابط التصحيح ورصد الدرجات في الشهادة الإعدادية

حرصت وزارة التربية والتعليم على وضع مجموعة من الضوابط لضمان نزاهة التصحيح ورصد الدرجات، ومن أبرز هذه الضوابط:

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ، بحيث تغطي جميع أجزاء المنهج المقرر.

، بحيث تغطي جميع أجزاء المنهج المقرر. تطبيق نظام "البوكليت" ، الذي يجمع بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة لمنع الغش.

، الذي يجمع بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة واحدة لمنع الغش. وضع باركود على أوراق الأسئلة داخل كل لجنة ، وتوزيع الأوراق في مظروف مغلق لا يُفتح إلا داخل اللجان الفرعية.

، وتوزيع الأوراق في مظروف مغلق لا يُفتح إلا داخل اللجان الفرعية. منع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان سواء للطلاب أو المراقبين لضمان نزاهة الامتحانات.

سواء للطلاب أو المراقبين لضمان نزاهة الامتحانات. تحقيق السرية التامة في تصحيح أوراق الإجابات، وعدم استخراج أي نتائج قبل الاعتماد الرسمي.

هل توجد درجات أعمال سنة في الصف الثالث الإعدادي؟

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا توجد درجات أعمال سنة في الشهادة الإعدادية، حيث يعتمد التقييم النهائي للطلاب على الدرجات التي يحصلون عليها في امتحانات الفصلين الدراسيين فقط.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، يستعد الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تُعقد عادةً خلال شهر مايو 2025، وفقًا للخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

متابعة أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية لحظة بلحظة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة أحدث الأخبار المتعلقة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2025 من خلال زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أو متابعة الأخبار عبر المصادر الرسمية الموثوقة مثل بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية.