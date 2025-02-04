بعد الأرتفاع الأخير.. استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 4 فبراير 2025، استقرارًا ملحوظًا بعد الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيهًا.

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ثبات أسعار الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 4480 جنيهًا.

عيار 21: استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3920 جنيهًا.

عيار 18: بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3360 جنيهًا.

الجنيه الذهب: وصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 إلى 31360 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا بالدولار:

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب اليوم عند 2805 دولارات للأوقية.

أسعار الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر ومن منطقة لأخرى، وتتراوح قيمة المصنعية عادة بين 5% و10% من سعر الجرام، وذلك بناءً على تصميم القطعة وتكلفتها.

تكون الزيادات الأعلى في المناطق الراقية ومحال الصاغة الكبرى، بينما تكون أقل نسبيًا في المناطق الشعبية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، منها:

أسعار الذهب العالمية: تؤثر التغيرات في أسعار الذهب في البورصات العالمية مباشرة على الأسعار المحلية.

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: يؤثر ارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار على تكلفة استيراد الذهب، وبالتالي على أسعاره في السوق المحلية.

العرض والطلب في السوق المحلية: يزداد الطلب على الذهب في المناسبات والأعياد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره، بينما قد تنخفض الأسعار في فترات الركود.

التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية: تؤثر الأحداث الاقتصادية والسياسية الكبرى على ثقة المستثمرين، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن، وبالتالي يؤثر ذلك على أسعاره.

نصائح للمستهلكين

متابعة الأسعار اليومية: يُنصح بمتابعة أسعار الذهب يوميًا من مصادر موثوقة قبل الشراء أو البيع.

التأكد من عيار الذهب: يجب التأكد من عيار القطعة الذهبية عند الشراء، حيث يؤثر ذلك على قيمتها وسعرها.

التحقق من مصداقية محل الصاغة: يُنصح بالتعامل مع محال صاغة ذات سمعة جيدة لضمان جودة ونقاء الذهب المشترى.

يُذكر أن أسعار الذهب قد تشهد تغيرات مستمرة بناءً على العوامل المذكورة أعلاه، لذا يُفضل البقاء على اطلاع دائم لتحديد الوقت المناسب للشراء أو البيع.