استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 في مصر بعد الارتفاع الأخير

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 4 فبراير 2025، حالة من الاستقرار بعد الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات الجمعة الماضية، حيث صعد سعر جرام عيار 21 بقيمة 20 جنيهًا.

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ثبات سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل 4480 جنيهًا.

سجل 4480 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21: استقر عند 3920 جنيهًا.

استقر عند 3920 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ 3360 جنيهًا.

بلغ 3360 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 31،360 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا بالدولار اليوم

استقر سعر الذهب عالميًا اليوم عند 2805 دولارات للأوقية، مما يعكس استقرار الأسواق العالمية.

أسعار الذهب بالمصنعية في مصر

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية وفقًا لمحل الصاغة والمنطقة، حيث تتراوح بين 5% و10% من سعر الجرام، حسب تصميم القطعة وتكلفتها. تُسجَّل المصنعية الأعلى في المناطق الراقية ومحال المجوهرات الكبرى، بينما تكون أقل في المناطق الشعبية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر

يتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها:

سعر الذهب عالميًا في البورصات العالمية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتأثيره على سعر الذهب بالدولار.

العرض والطلب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد.

الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية التي تدفع المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن.

نصائح عند شراء الذهب