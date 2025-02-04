نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في 14 محافظة.. رابط مباشر للاستعلام

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

تزايدت عمليات البحث من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور عن الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الأول، خاصة بعد إعلان النتائج رسميًا في عدد من المحافظات المصرية، حيث تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في 14 محافظة حتى الآن.

المحافظات التي أعلنت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 رسميًا

أعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات التالية نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها رسميًا، وجاءت نسب النجاح على النحو التالي:

المحافظةنسبة النجاح
مطروح81.4%
المنيا76.5%
الإسماعيلية82.87%
الغربية81.92%
شمال سيناء81.1%
الدقهلية89.4%
القاهرة72.94%
دمياط84.2%
السويس85.3%
بورسعيد74.5%
الإسكندرية84.2%
بني سويف75.87%
الجيزة85.90%
الوادي الجديد93.9%

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في باقي المحافظات

من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2025 في باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لضمان حصول كل طالب على حقه في التقييم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بسهولة من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة.
  2. اختيار خدمات البوابة.
  3. الضغط على نتائج الامتحانات.
  4. إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة.
  5. الضغط على عرض النتيجة، لتظهر الدرجات والتقديرات مباشرة.

كيفية الحصول على نتيجة الإعدادية 2025 بالاسم فقط

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم فقط، يمكن للطلاب التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب، حيث يمكن استخراج نسخة ورقية رسمية من النتيجة مجانًا.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول

تم توزيع درجات المواد الدراسية على النحو التالي:

  • اللغة العربية: 40 درجة
  • اللغة الإنجليزية: 30 درجة
  • الرياضيات: 30 درجة
  • العلوم: 20 درجة
  • الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
  • إجمالي درجات الفصل الدراسي الأول: 140 درجة
  • إجمالي درجات العام الدراسي بالكامل: 280 درجة

متابعة مستمرة لنتائج الشهادة الإعدادية 2025

نواصل متابعة آخر تحديثات نتائج الصف الثالث الإعدادي 2025، وسنقوم بتحديث الروابط فور إعلان باقي المحافظات للنتائج رسميًا. 

يمكنكم متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو البوابة الإلكترونية لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة للاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

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