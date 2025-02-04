تقلبات جوية وأمطار لمدة 48 ساعة وانخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 في مصر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطرابات جوية تؤثر على حالة الطقس اليوم، حيث تستمر الأمطار لمدة 48 ساعة مع انخفاض درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية.

🔹 التقلبات الجوية تبدأ غدًا الأربعاء وتستمر حتى مساء الخميس.

🔹 اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يومي الأربعاء والخميس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 80 كم/س، وترتفع الأمواج إلى 6 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 21° 12° الإسكندرية 20° 12° شرم الشيخ 25° 16° أسوان 28° 13° بورسعيد 21° 16°

الطقس يكون:

معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية. دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. شديد البرودة ليلًا مع تكوّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

مع تكوّن على بعض الطرق الزراعية والسريعة. فرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً على السواحل الشمالية الغربية.

تحذير: يرجى تجنب القيادة بسرعة عالية بسبب الشبورة المائية وتوقعات الأمطار