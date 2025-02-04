أسعار الذهب والسبائك اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 في مصر والعالم

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 استقرارًا في السوق المحلية بعد آخر ارتفاع سجله يوم السبت الماضي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيهًا.

على الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأونصة إلى 2823 دولارًا بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات كندا والمكسيك بنسبة 25%، وعلى الواردات الصينية بنسبة 10%، مما زاد من المخاوف الاقتصادية العالمية ودفع المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن.

توقعات سعر الذهب عالميًا

توقعت مؤسسة جي بي مورجان ارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى 3000 دولار للأونصة خلال الفترة القادمة، مع احتمالية تجاوز هذا السعر في وقت أقرب من المتوقع.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى خلال الفترة القادمة، مع احتمالية تجاوز هذا السعر في وقت أقرب من المتوقع. يرجع ذلك إلى السياسات النقدية المتوقعة، وانخفاض التضخم، وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية (دون مصنعية)

🔹 سعر الذهب عيار 24: 4480 جنيهًا للجرام.

🔹 سعر الذهب عيار 21: 3920 جنيهًا للجرام.

🔹 سعر الذهب عيار 18: 3360 جنيهًا للجرام.

🔹 سعر الجنيه الذهب: 31360 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا اليوم: 2823 دولارًا للأوقية.

متوسط المصنعية في مصر: تتراوح بين 5% إلى 10% من سعر الجرام، وتختلف حسب التصميم والمحلات التجارية.

أسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر

الوزن السعر (بالجنيه المصري) سبيكة 1 جرام 4672 جنيهًا سبيكة 2.5 جرام 11492 جنيهًا سبيكة 5 جرامات 22819 جنيهًا سبيكة 10 جرامات 45627 جنيهًا سبيكة 31 جرام (أونصة) 141777 جنيهًا سبيكة 50 جرامًا 233600 جنيهًا سبيكة 100 جرام 467200 جنيهًا

مصنعية السبائك الذهبية:

سبيكة 1 جرام: 75 - 85 جنيهًا.

75 - 85 جنيهًا. سبيكة 2.5 جرام: 66 جنيهًا.

66 جنيهًا. سبيكة 5 جرامات: 60 جنيهًا.

60 جنيهًا. سبيكة 10 جرامات: 60 جنيهًا.

60 جنيهًا. سبيكة 20 جرامًا: 56 جنيهًا.

56 جنيهًا. سبيكة 31 جرامًا (أونصة): 56 جنيهًا.

تحليل سوق الذهب وتأثير الأحداث العالمية على الأسعار

لماذا ارتفعت أسعار الذهب عالميًا؟

الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين وكندا والمكسيك زادت من التوترات التجارية ، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

على الصين وكندا والمكسيك زادت من ، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن. التوقعات بخفض أسعار الفائدة عالميًا قد تدفع الذهب لمزيد من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.

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