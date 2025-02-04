لـ 6 ساعات..تعرف علي اماكن ومواعيد انقطاع المياه بمركز أجا في الدقهلية

أعلن المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، عن قطع مياه الشرب اليوم الثلاثاء، نظرًا للقيام بأعمال صيانة وتغيير محابس طلمبة المرشحة بمرفق مياه أجا السطحى.

وأوضح رئيس أجا انقطاع المياه ابتداء من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة حتى الساعة الثانية صباحًا، بناءً على الإشارة الواردة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة أجا...

وأشار رئيس مجلس مركز ومدينة أجا إلى المناطق المتأثرة بـ انقطاع المياه، وهي

مدينة أجا ( اللاوندي- البيلوق ): قرى (نوسا الغيط -نوسا البحر -سنبخت - تلبنت -الديرس - ميت أبو الحارث - منيه سمنود- جراح - كفر المندرة - المندرة - البساتين- السلامية - شيوة الغربية - بقطارس - كفر ديرب بقطارس - ديرب بقطارس - برج النور - منشأة الأخوة - البهو فريك - السبخا - شنفاس -شبرا البهو- شبرا قرموط - عزب العرب - عزب البهو).