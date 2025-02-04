ننشر تأخيرات قطارات السكة الحديد على 7 خطوط اليوم

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن التأخيرات المتوقعة في مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، والتي قد تصل إلى 90 دقيقة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذه التأخيرات نتيجة للأعمال التطويرية الجارية حاليًا على بعض الخطوط، ضمن مشروعات قومية تهدف إلى تحسين السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات.

التأخيرات المتوقعة على بعض الخطوط هي كما يلي:

1- خط القاهرة - الإسكندرية: 20 دقيقة.

 2- خط القاهرة - أسيوط: 60 دقيقة.

3- خط أسيوط - أسوان: 60 دقيقة.

4- خط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة.

5- خط طنطا - المنصورة - دمياط: 45 دقيقة.

6- خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة: 45 دقيقة.

7- خط طنطا - قلين - كفر الشيخ - شربين: 70 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات، مؤكدة أنها ناتجة عن التهديات في بعض مواقع العمل الخاصة بالمشروعات الجديدة.

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