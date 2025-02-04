نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025: الإعلان الرسمي ونسبة النجاح المتوقعة

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

تزايدت عمليات البحث مؤخرًا حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025 في محافظة المنوفية. 

وفقًا لمصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، من المتوقع اعتماد النتيجة اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة.

تفاصيل الامتحانات وعدد الطلاب المشاركين

اختتمت امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية يوم الخميس، 23 يناير 2025، بمادتي الهندسة والتربية الدينية. شارك في هذه الامتحانات نحو 86،696 طالبًا وطالبة، موزعين على 398 لجنة امتحانية.

نسبة النجاح المتوقعة

أشارت المصادر إلى أن نسبة النجاح المتوقعة تتراوح بين 80% و85%، مع التأكيد على مراعاة الدقة في عمليات التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه.

كيفية الاستعلام عن النتيجة

بعد اعتماد النتيجة، سيتم نشرها على البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية. يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم باستخدام رقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

  1. زيارة الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية.
  2. اختيار قسم "المديريات".
  3. النقر على "مديرية التربية والتعليم".
  4. اختيار "نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول" بعد تفعيلها.
  5. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  6. الضغط على زر "عرض النتيجة" لظهور التفاصيل.
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