موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025 الترم الأول.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

تصاعدت عمليات البحث حول موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة المنوفية للفصل الدراسي الأول، حيث يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة وكيفية الاستعلام عنها برقم الجلوس، خاصة بعد إعلان نتائج 14 محافظة حتى الآن.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية 2025

كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025، حيث من المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

ووفقًا للمصادر، فقد أنهت الإدارات التعليمية بالمنوفية جميع أعمال التصحيح والتدقيق لضمان حصول كل طالب على حقه في الدرجات.

كما تم التأكيد على أن النتيجة ستتوفر إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية فور اعتمادها رسميًا.

مؤشرات النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية

أشارت مصادر تعليمية إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2025 قد تتراوح بين 80% و85%، وهو ما يعكس معدلات أداء جيدة للطلاب مقارنة بالأعوام السابقة.

يُذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية بلغ 86،696 طالبًا وطالبة، موزعين على 398 لجنة امتحانية، بمشاركة 14،154 معلمًا وإداريًا في لجان المراقبة والتصحيح.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية 2025 برقم الجلوس

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن النتيجة فور إعلانها رسميًا عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي للنتيجة (سيتم تفعيله فور الاعتماد). اختيار مديرية التربية والتعليم بالمنوفية. الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول. إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح. الضغط على عرض النتيجة، وستظهر الدرجات التفصيلية.

تفاصيل توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول

تم تحديد إجمالي درجات الفصل الدراسي الأول بـ 140 درجة موزعة على المواد الأساسية كالتالي:

المادة الدرجة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة الرياضيات 30 درجة العلوم 20 درجة الدراسات الاجتماعية 20 درجة

بينما يكون إجمالي درجات العام الدراسي (الترمين) 280 درجة، حيث تضاف درجات الفصل الثاني عند إعلان النتيجة النهائية.

الإجراءات المتبعة لضمان نزاهة الامتحانات والتصحيح

حرصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية على تطبيق معايير صارمة لضمان عدالة التصحيح، وشملت هذه الإجراءات:

تطبيق نظام البوكليت بدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة.

بدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة. مراجعة دقيقة لإجابات الطلاب قبل رصد الدرجات النهائية.

منع دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين داخل اللجان.

تأمين اللجان الامتحانية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

موعد التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المنوفية

بعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسميًا، سيتم فتح باب التظلمات على النتيجة لمدة 15 يومًا، حيث يمكن للطلاب الراغبين في مراجعة أوراق إجابتهم التقدم بطلب في مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظات الأخرى