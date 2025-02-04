استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات المصرفية، وذلك بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس في البنوك المصرية.

يأتي هذا الاستقرار وسط ترقب الأسواق المالية لحركة سعر الصرف وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، وفيما يلي نرصد لكم أحدث أسعار الدولار اليوم في البنوك المختلفة وفقًا لآخر التحديثات المعلنة:

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

1- سعر الدولار في بنك قناة السويس

الشراء: 50.32 جنيه

50.32 جنيه البيع: 50.42 جنيه

2- سعر الدولار في المصرف المتحد

الشراء: 50.30 جنيه

50.30 جنيه البيع: 50.40 جنيه

3- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

الشراء: 50.30 جنيه

50.30 جنيه البيع: 50.40 جنيه

4- سعر الدولار في بنك مصر

الشراء: 50.30 جنيه

50.30 جنيه البيع: 50.40 جنيه

5- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 50.31 جنيه

50.31 جنيه البيع: 50.41 جنيه

6- سعر الدولار في بنك الإسكندرية

الشراء: 50.30 جنيه

50.30 جنيه البيع: 50.40 جنيه

تحليل حركة الدولار في السوق المصري

شهد سعر الدولار في الأيام الماضية ارتفاعًا طفيفًا بسبب عوامل متعددة، منها العرض والطلب في السوق المحلي، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يظل الدولار في نطاق مستقر خلال الفترة القادمة، مع متابعة دقيقة من قبل البنك المركزي المصري.

توقعات سعر الدولار في مصر

يرى الخبراء الاقتصاديون أن سعر الدولار قد يشهد تحركات طفيفة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار البنك المركزي المصري في تنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى استقرار سوق الصرف الأجنبي.

كما أن التغيرات في التدفقات النقدية والاستثمارات الأجنبية قد تؤثر على سعر الدولار أمام الجنيه المصري.