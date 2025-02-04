"لهذا السبب " زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمتابعة أعمال تطوير محطة عرب المدابغ بتكلفة 600 مليون جنيه





قام اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد وتوسعة محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط، لزيادة الطاقة التصميمية للمحطة من 70 ألف م 3/يوم إلى 105 ألف م 3/يوم، وتغيير نظام معالجة الصرف الصحي إلى المعالجة الثلاثية للتغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ومنقباد وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمنظومة معالجة الصرف الصحي والتخلص الآمن منها، وفقًا لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة

ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندسة فريال محمد مدير عام الصرف الصحي بالشركة، والمهندس أحمد ورد استشاري الشركة القابضة، وممدوح جبر رئيس حى غرب مدينة أسيوط، والمحاسبة أمل جميل مدير العلاقات العامة والإعلام والمتابعة بالشركة ومصطفى فهمى مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة

وحيث تفقد محافظ أسيوط الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة محطة عرب المدابغ (1) بتنفيذ من شركة ترسانة الإسكندرية بتكلفة إجمالية بلغت 600 مليون جنيه، بإشراف من شركة مياة أسيوط وإضافة طاقة تصميمية جديدة للمحطة، بحيث يتم رفع طاقتها إلى 35 ألف متر مكعب يوميًا، ليصبح إجمالي كمية المياة المستهدفة لمعالجتها في المحطة 105 آلاف متر مكعب يوميًا وذلك ضمن إهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات التنموية والخدمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ أسيوط أن المحطة تساهم في تحسين منظومة الصرف الصحي في المنطقة، وتهدف إلى استيعاب تصرفات المياة الزائدة جراء الزيادة السكانية، وكذلك خدمة مدينة أسيوط والقرى المجاورة لافتًا إلى إنه في الوقت نفسه جاري تمهيد إجراءات الطرح لــ محطة عرب المدابغ (2)، والتي من المقرر أن ترفع طاقتها التصميمية إلى 60 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للدولة الهادفة لتحسين خدمات الصرف الصحي في المحافظة، والتوسع في مشاريع البنية التحتية في قرى ومراكز أسيوط، تماشيًا مع الزيادة السكانية في المستقبل القريب.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير محطة عرب المدابغ (1)، وكذلك الإعداد لإنشاء محطة عرب المدابغ (2)، يأتي في إطار إهتمام الدولة بتوسيع وتطوير منظومة مياة الشرب والصرف الصحي، من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير خدمات ذات كفاءة عالية.

وأشاد محافظ أسيوط بتعاون كافة الجهات المعنية في هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه تعزيز جهود الدولة في تحسين البيئة والتوسع في توفير خدمات الصرف الصحي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.