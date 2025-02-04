أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025: استقرار بعد ارتفاعات متتالية

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 استقرارًا في بداية التعاملات، بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجله يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفع سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية بنحو 20 جنيهًا.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 : 4480 جنيهًا للجرام.

: للجرام. سعر الذهب عيار 21 : 3920 جنيهًا للجرام (الأكثر تداولًا في مصر).

: للجرام (الأكثر تداولًا في مصر). سعر الذهب عيار 18 : 3360 جنيهًا للجرام.

: للجرام. سعر الجنيه الذهب: 31360 جنيهًا (دون المصنعية).

سعر الذهب عالميًا اليوم

استقر سعر الذهب عالميًا، حيث سجلت الأوقية (الأونصة) اليوم 2805 دولارات، وسط ترقب الأسواق لتحركات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على سوق المعادن النفيسة.

اتجاهات أسعار الذهب القادمة

يعتمد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة على عدة عوامل، أبرزها: أسعار الفائدة الأمريكية، حيث تؤثر أي قرارات جديدة بشأنها على حركة المعدن النفيس عالميًا. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والذي يؤثر بشكل مباشر على تسعير الذهب في الأسواق المحلية. العرض والطلب في السوق المحلي، خاصة مع قرب شهر رمضان وموسم الزواج.



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