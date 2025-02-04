موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2025 ورابط الاستعلام برقم الجلوس

تزايد البحث خلال الساعات الماضية عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2025 الترم الأول، خاصة بعد إعلان نتائج 14 محافظة مختلفة.

وينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الفيوم، والتي سيتم اعتمادها رسميًا من قبل محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري فور انتهاء أعمال الكنترول.

وبحسب مصادر رسمية، فإن أعمال التصحيح والمراجعة ما زالت مستمرة، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2025 خلال الأسبوع الحالي، قبل انتهاء إجازة نصف العام.

تفاصيل امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 في الفيوم

أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 يناير 2025، بعد أداء امتحانات الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 75،804 طالبًا وطالبة، موزعين على 270 لجنة في جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الفيوم.

تصريحات المسؤولين حول نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم 2025

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري أن أعمال التصحيح تجري بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة والشفافية في عملية التصحيح. وأوضح أن التصحيح سيتم وفقًا للمعايير المحددة، بحيث لا يتم التسرع في أي قرار قد يؤثر على حقوق الطلاب.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن التصحيح هو أحد أهم مراحل العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المديرية توفر جميع سبل الدعم للمصححين لضمان سير عملية التصحيح والمراجعة بكفاءة ودقة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2025 برقم الجلوس

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2025 الترم الأول فور اعتمادها رسميًا، عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

👉 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم 2025 الرسمي برقم الجلوس (يتم التحديث عند الإعلان الرسمي عن النتيجة)

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات المواد الخاصة بالفصل الدراسي الأول، والتي تأتي كالتالي:

المادة الدرجة اللغة العربية 40 اللغة الإنجليزية 30 الرياضيات 30 الدراسات الاجتماعية 20 العلوم 20 إجمالي درجات الترم الأول 140

بينما تكون إجمالي درجات الشهادة الإعدادية 2025 للفصلين الدراسيين كالتالي:

المادة الدرجة النهائية اللغة العربية 80 اللغة الإنجليزية 60 الرياضيات 60 الدراسات الاجتماعية 40 العلوم 40 إجمالي الدرجات 280

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الفيوم

حرصت وزارة التربية والتعليم على وضع مجموعة من الضوابط لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومن أبرز هذه الضوابط:

✅ مواصفات الورقة الامتحانية: تغطي جميع أجزاء المنهج المقرر دون التطرق إلى أي قضايا سياسية أو موضوعات جدلية.

✅ نظام البوكليت: دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة، وفق ما تحدده كل مديرية تعليمية.

✅ السرية التامة: وضع باركود على أوراق الأسئلة، وحظر استخراج أي نتائج قبل الاعتماد الرسمي.

✅ ضوابط المراقبة: يمنع على أي معلم مراقبة الامتحان في مادة يقوم بتدريسها.

✅ تأمين اللجان: بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان سير الامتحانات دون أي مشكلات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم 2025 الترم الأول

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تكون متاحة عبر رابط نتيجة الإعدادية الفيوم 2025 الرسمي فور اعتمادها.

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