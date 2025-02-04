نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025.. رابط الاستعلام برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور موعد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الأول، والتي من المتوقع أن تُعلن رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقًا لتصريحات قطاع المعاهد الأزهرية، فإن أعمال التصحيح والرصد ما زالت جارية، وسيتم اعتماد النتيجة رسميًا من مشيخة الأزهر بالقاهرة قبل نشرها على الإنترنت.

موعد الإعلان الرسمي

من المتوقع أن تصدر النتيجة خلال الأسبوع الجاري، فور انتهاء المراجعة واعتمادها رسميًا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري فور إعلانها رسميًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

1️⃣ الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي:

👉 بوابة الأزهر الإلكترونية - نتائج الامتحانات (سيتم التحديث عند الإعلان الرسمي عن النتيجة)

2️⃣ الضغط على قسم خدمات الأزهر الشريف.

3️⃣ اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025.

4️⃣ تحديد المنطقة الأزهرية التي يتبع لها الطالب.

5️⃣ إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص.

6️⃣ الضغط على زر الاستعلام وانتظار ظهور النتيجة.

📌 ملاحظة: قد تكون هناك ضغوط كبيرة على الموقع بعد الإعلان عن النتيجة، لذلك يُنصح بالمحاولة أكثر من مرة في حال تأخر التحميل.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الأول برقم الجلوس

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر (سيتم التحديث عند توفر النتيجة رسميًا)

فور اعتماد النتيجة رسميًا، سيتم تفعيل الرابط للاستعلام المباشر باستخدام رقم الجلوس.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

حدد الأزهر الشريف المجموع الكلي لدرجات الفصل الدراسي الأول (275 درجة) موزعة على المواد الأساسية كما يلي:

المادة الدرجة النهائية القرآن الكريم 50 درجة اللغة العربية 50 درجة الرياضيات 50 درجة التربية الإسلامية 50 درجة الدراسات الاجتماعية 25 درجة العلوم 25 درجة اللغة الإنجليزية 25 درجة إجمالي الدرجات 275 درجة

📌 ملاحظة: النجاح في الشهادة الابتدائية الأزهرية يتطلب تحقيق الحد الأدنى في جميع المواد، ويكون هناك دور ثانٍ للطلاب غير الناجحين في بعض المواد.

موعد امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

في حال عدم نجاح الطالب في بعض المواد، يتيح قطاع المعاهد الأزهرية فرصة ثانية من خلال امتحانات الدور الثاني، والتي يتم تحديد موعدها بعد إعلان نتائج الدور الأول.

📅 موعد امتحانات الدور الثاني: من المتوقع أن تُجرى امتحانات الدور الثاني خلال شهر يوليو 2025، وسيتم تحديد التفاصيل لاحقًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

متابعة أخبار نتائج الأزهر الشريف 2025

يمكنكم متابعة أحدث الأخبار حول نتائج الأزهر من خلال المصادر التالية:

✅ الموقع الرسمي للأزهر الشريف: www.azhar.eg

✅ الصفحة الرسمية لقطاع المعاهد الأزهرية على فيسبوك

✅ بوابة الأزهر الإلكترونية لمتابعة آخر المستجدات

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