التحقيق مع المتهمين بسرقة حقيبة تحتوي على 6 ملايين جنيه من جواهرجي في أبو النمرس 

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بسرقة حقيبة نقود، احتوى على 6 ملايين جنيه من جواهرجي بمنطقة أبو النمرس

سرقة مصوغات ذهبية

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض صاحب محل مصوغات ذهبية بأبو النمرس للسرقة، وذكر أنه توجه لمنطقة الصاغة وباع كمية من المصوغات الذهبية، وأثناء عودته وسيره بمنطقة أبو النمرس، فوجىء بـ 4 أشخاص يستولون على حقيبة النقود التي تحتوي على مبلغ 6 ملايين جنيه، وفروا هاربين.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن النقود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.