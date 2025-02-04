"لهذا السبب " تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء نادي روتاري وراقودة الإسكندرية



استقبل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء أعضاء نادي روتاري أسيوط ونادي راقودة الإسكندرية، في لقاء حواري بهدف التعرف على الأنشطة الخدمية والمجتمعية التي يقدمها الناديان، وبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز دور المجتمع المدني في تنمية المحافظة

وجاء ذلك بحضور أشرف منصور ونجاة عقل، وولاء الجندى، وإيمان حسين، وخديجه السودا، وميرفت بكرى، وريهام أبوالليل، وزيزى مصلحي، وحسام عبدالسلام، وفيروز محمد من روتاري راقودة اسكندرية ومن روتاري أسيوط برئاسة يوسف يعقوب ساويرس د.غادة ابراهيم ولواء تادرس قلدس، وأيمن نصحي، ومحمد بركات، وحنان سليمان، ونجوى ثابت، وصفاء أبوسيف، وفتحي عامر

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الأنشطة التي يقوم بها الناديان في دعم المجتمع المحلي، خاصة مجالات (المرأة المعيلة، وتوصيل مياة الشرب، وتنفيذ القوافل الطيبة، ومحو الأمية، والاهتمام بالأطفال) وغيرها وتم عرض تفاصيل القافلة الطبية التي تم تنفيذها بقريتي منقباد وريفا بمركز أسيوط تحت عنوان "عيون مصر" للكشف والعلاج على أمراض العيون وصرف الأدوية وعمل النظارات الطبية والجراحات اللازمة بالمجان.

وخلال اللقاء، أكد محافظ أسيوط على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات المجتمعية في دعم مشروعات التنمية المحلية، خاصة في مجالات التعليم والصحة ودعم المشروعات الصغيرة وتنمية الريف مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين معلنًا تقديمه لكافة أوجه الدعم للمؤسسات الخدمية والتطوعية التي ترغب في التعاون مع المحافظة للنهوض بالخدمات الأساسية للمواطنين في كافة المجالات.

وناقش المحافظ مع الأعضاء المجالات المختلفة التي يمكن تقديم العون فيها لخدمة المجتمع الأسيوطي لافتًا إلى أن المحافظة تسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات الخدمية، وتناول بعض المبادرات التنموية التي تدعمها المحافظة ومنها مشروعات تدوير المخلفات، بهدف تحويل النفايات إلى منتجات صالحة للاستخدام مثل المنسوجات والأقمشة والأخشاب لتعزيز صناعة المنتجات المحلية فضلًا عن الصوب الزراعية وألواح الفوم لزراعة الشتلات الزراعية التي تسهم في تحسين دخل الأسر وتحقيق الإكتفاء الذاتي لافتًا إلى أن المحافظة تسعى دائمًا لدعم المشروعات المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق الفائدة للمواطنين ورفع مستوى الحياة في كافة قطاعات المجتمع.

من جانبهم، عبر أعضاء نادي روتاري أسيوط ونادي راقودة الإسكندرية عن سعادتهم بلقاء المحافظ وأكدوا استعدادهم للإستمرار في تقديم الدعم والمشاركة في المشروعات المجتمعية التي تساهم في تحسين الحياة للمواطنين، بما في ذلك المشروعات التنموية الصغيرة، وتحسين البنية التحتية، إلى جانب التركيز على البرامج الصحية والتعليمية مشيرين إلى أن هدفهم الرئيسي هو تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والتشارك مع المؤسسات الحكومية لتوفير بيئة صحية وتنموية مستدامة.