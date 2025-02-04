نياحة نيافة الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس

أقباط وكنائس
الأنبا أغابيوس
الأنبا أغابيوس

رقد في الرب بشيخوخة صالحة، اليوم، في إحدى المستشفيات بالقاهرة، نيافة الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، محافظة المنيا، عن عمر قارب ٨١ سنة.
وقد اعلنت الكنيسة الارثوذكسية إنه من المقرر أن يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية غدًا الأربعاء ٥ فبراير، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، قبل أن يحمل الجثمان إلى مطرانية ديرمواس ليصلى عليه هناك.

جدير بالذكر أن الأنبا أغابيوس من مواليد الزقازيق، محافظة الشرقية، يوم الأحد الموافق 2 ابريل عام 1944، وتمت ترقية نيافته لرتبة المطرانية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني في يوم 20 نوفمبر 2022 م. 

الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا البابا تواضروس

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