مسلسلات شهر رمضان السعودية 1446-2025.. مسلسل يوميات رجل عانس قصته وموعد عرضه والقنوات الناقلة

السعودية

يُعد مسلسل "يوميات رجل عانس" من الأعمال الكوميدية السعودية المنتظرة خلال شهر رمضان 2025 (1446 هـ).

يستند العمل إلى كتاب "مذكرات رجل سعودي عانس" للكاتب وليد خليل، حيث يسلط الضوء على قضايا اجتماعية بأسلوب كوميدي ساخر.

قصة مسلسل "يوميات رجل عانس"

تدور أحداث المسلسل حول رجل سعودي تأخر في الزواج، مما يجعله يواجه العديد من المواقف الاجتماعية الطريفة والضغوط العائلية والمجتمعية التي تدفعه إلى الدخول في مغامرات مشوقة ومضحكة.

المسلسل يستعرض بطريقة فكاهية حياة الشباب الذين يعانون من تأخر الزواج في المجتمع العربي، بأسلوب يعكس الواقع بطريقة ساخرة وذكية.

أبطال مسلسل "يوميات رجل عانس"

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا السعودية، ومنهم:

  • إبراهيم الحجاج (البطل الرئيسي)
  • فيصل الدوخي
  • فاطمة الشريف
  • محمد القحطاني
  • فتون الجار الله

وتم إخراج المسلسل على يد المخرج عبد الرحمن السلمان، ما يعزز التوقعات بجودة العمل وتميزه من الناحية الإخراجية والسينمائية.

موعد عرض مسلسل "يوميات رجل عانس" والقنوات الناقلة

سيتم عرض المسلسل ضمن موسم دراما رمضان 2025 عبر:

  • قناة SBC السعودية
  • منصة "شاهد" الإلكترونية

لماذا يجب عليك متابعة "يوميات رجل عانس"؟

  • كوميديا خفيفة وممتعة تعكس قضايا اجتماعية بأسلوب مرح.
  • نخبة من نجوم الدراما السعودية بقيادة إبراهيم الحجاج، الذي يتمتع بأسلوب مميز في الكوميديا.
  • إنتاج مميز من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية لضمان جودة المحتوى والإخراج.
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