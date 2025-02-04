اختلال عجلة القيادة..تفاصيل إصابة عدد من الأشخاص إثر تصادم نقل وأتوبيس أعلى الدائري

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق في إصابة عدد من الأشخاص إثر تصادم سيارة نقل وأتوبيس أعلى الطريق الدائري في الجيزة

أقوال الشهود

كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد أحد السائقين، مما أسفر عن انحرافه عن الطريق، اتجاه المحور، واصطدامه بالسور الخرساني، ليصطدم السائق الثاني به، وبالسور الخرساني بمنتصف الطريق.

تصادم نقل وأتوبيس

ورد بلاغ لشرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، بمنطقة القومية، اتجاه المحور، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارة نقل وأتوبيس، مما أسفر عن إصابة عددا من الأشخاص وحدوث تكدس بحركة السير.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وإزالة آثار الحادث لإعادة حركة السير لطبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

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