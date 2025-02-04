عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس – رابط مباشر للاستعلام

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية لدور يناير 2025 بنسبة نجاح بلغت 82.38%، وذلك في المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل. حضر الامتحانات 85،854 طالبًا وطالبة.

للاستعلام عن النتيجة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية وإدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة فور اعتمادها.

للدخول علي النتيجة اضغط هنا.

يُذكر أن 86 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية في 398 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.

نتمنى لجميع الطلاب والطالبات دوام النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية.