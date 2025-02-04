عاجل:- رابط سريع.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، نتيجة إعدادية المنوفية، نتيجة الصف الثالث الإعدادي، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، نتيجة إعدادية المنوفية الترم الأول، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول، بنسبة نجاح 82.38%، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية برقم الجلوس

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بالمنوفية. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على عرض النتيجة.

إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المنوفية

عدد الطلاب المتقدمين : 86 ألف طالب وطالبة.

: 86 ألف طالب وطالبة. عدد اللجان الامتحانية : 398 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

: 398 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة. نسبة النجاح: 82.38%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.

موعد التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن فتح باب التظلمات على نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام القادمة، ويمكن للطلاب التقديم على التظلم من خلال التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب ودفع الرسوم المقررة.