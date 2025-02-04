نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس – رابط مباشر للاستعلام

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة لدور يناير 2025 بنسبة نجاح بلغت 82.38% في المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.

حضر الامتحانات 85،854 طالبًا وطالبة، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين خلال الفصل الدراسي الأول.

كيفية الاستعلام عن النتيجة:

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية لعام 2025 من خلال:

الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية: يُتاح الاستعلام برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمديرية.

المدارس: ستُرسل النتائج إلى المدارس، حيث يمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم من خلال المدرسة المقيدين بها.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025:

يبلغ المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 140 درجة، موزعة على المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية: 40 درجة

40 درجة اللغة الإنجليزية: 30 درجة

30 درجة الرياضيات: 30 درجة

30 درجة العلوم: 20 درجة

20 درجة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

يُلاحظ أن هذه الدرجات تمثل نصف المجموع الكلي للعام الدراسي، حيث يتم جمع درجات الفصلين الدراسيين للوصول إلى المجموع النهائي.

خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية. البحث عن رابط "نتيجة الشهادة الإعدادية 2025" والضغط عليه. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص. الضغط على زر "استعلام" أو "عرض النتيجة". ستظهر النتيجة متضمنة درجات الطالب في كل مادة والمجموع الكلي.

نصائح للطلاب بعد الحصول على النتيجة