نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس – رابط مباشر للاستعلام
اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة لدور يناير 2025 بنسبة نجاح بلغت 82.38% في المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.
حضر الامتحانات 85،854 طالبًا وطالبة، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين خلال الفصل الدراسي الأول.
كيفية الاستعلام عن النتيجة:
يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية لعام 2025 من خلال:
الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية: يُتاح الاستعلام برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمديرية.
المدارس: ستُرسل النتائج إلى المدارس، حيث يمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم من خلال المدرسة المقيدين بها.
توزيع درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025:
يبلغ المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 140 درجة، موزعة على المواد الأساسية كالتالي:
- اللغة العربية: 40 درجة
- اللغة الإنجليزية: 30 درجة
- الرياضيات: 30 درجة
- العلوم: 20 درجة
- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
يُلاحظ أن هذه الدرجات تمثل نصف المجموع الكلي للعام الدراسي، حيث يتم جمع درجات الفصلين الدراسيين للوصول إلى المجموع النهائي.
خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.
- البحث عن رابط "نتيجة الشهادة الإعدادية 2025" والضغط عليه.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص.
- الضغط على زر "استعلام" أو "عرض النتيجة".
- ستظهر النتيجة متضمنة درجات الطالب في كل مادة والمجموع الكلي.
نصائح للطلاب بعد الحصول على النتيجة
- مراجعة الدرجات: يُنصح الطلاب بمراجعة درجاتهم في كل مادة والتأكد من صحتها.
- التظلمات: في حالة وجود أي استفسارات أو اعتراضات على الدرجات، يمكن للطلاب التقدم بتظلم وفقًا للإجراءات المحددة من قبل مديرية التربية والتعليم.
- الاستعداد للفصل الدراسي الثاني: يجب على الطلاب الاستفادة من فترة الإجازة للتحضير للفصل الدراسي الثاني، والتركيز على المواد التي يحتاجون فيها إلى تحسين.