موعد مباراة باريس سان جيرمان ولو مان في كأس فرنسا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مع نظيره لو مان مساء اليوم الثلاثاء 3-2-2025، ضمن منافسات دور الستة عشر بكأس فرنسا.


وكان الفريق الباريسي قد تأهل إلى دور الـ16 بكأس فرنسا بعد الفوز أمام إسبالي بنتيجة 4-2، كما تأهل لو مان إلى نفس الدور بعد الفوز أمام فالنسيان بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.


موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لو مان في كأس فرنسا


تنطلق صافرة البداية لمباراة باريس سان جيرمان ولو مان اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة والعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والعشر دقائق صباحًا بتوقيت أبوظبي.


القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد لو مان في كأس فرنسا


يمكنكم مشاهدة مباراة ريال باريس سان جيرمان ضد لو مان مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس فرنسا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.
 

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