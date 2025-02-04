عاجل.. "اعرف انتيجتك" اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول بمحافظة المنوفية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية العامة لدور يناير 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 82.38% في المدارس الرسمية، الرياضية، الخاصة، مدارس اللغات، وطلاب المنازل، من إجمالي عدد الحاضرين البالغ 85،854 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتائج الشهادات الأخرى على النحو التالي:

نتيجة الصف الثالث الإعدادي للصم: نسبة نجاح 90.91% من أصل 33 طالبًا تقدموا للامتحان.

نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية (الدور الأول): نسبة نجاح 81.18%، حيث تقدم للامتحان 5،787 طالبًا وحضر منهم 5،769.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين: نسبة نجاح 64.29% من إجمالي 14 طالبًا متقدمًا.

نتيجة مرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية: نسبة نجاح 98.73% من بين 157 طالبًا تقدموا للامتحانات.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مشددًا على أهمية مواصلة الجد والاجتهاد باعتباره الطريق الأمثل للنهوض بالوطن.

كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين في قطاع التعليم بالمحافظة على جهودهم الكبيرة في دعم العملية التعليمية وتحقيق نتائج متميزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام بلغ 86،012 طالبًا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية. وأضاف أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مع تجهيز المدارس وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لضمان انتظام العملية التعليمية بسلاسة.