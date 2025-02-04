موعد مباراة آرسنال القادمة أمام نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل 5 نوفمبر 2025 على ملعب "جيمس بارك"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس كأس الرابطة الإنجليزية.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين فريقي آرسنال ونيوكاسل يونايتد قد انتهت بخسارة الجانرز بهدفين دون مقابل.
موعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة
يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة
تذاع مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد مساء الأربعاء المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.
 

الأكثر قراءة

عاجل.. "اعرف انتيجتك" اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول بمحافظة المنوفية

اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول بمحافظة المنوفية

عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس – رابط مباشر للاستعلام

عاجل| مصر تحصل على 1.5 مليار دولار لتأمين واردات السلع التمونية والبترول

تعليم أسيوط يبدأ في اختيار رؤساء اللجان والمراقب الأول لامتحانات الثانوية العامة

بدأ فاعليات مؤتمر إفطار صائم بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤليين

عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس – نسبة النجاح ورابط الاستعلام

انطلاق معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب الخميس المقبل بمشاركة 40 شركة