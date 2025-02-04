موعد مباراة آرسنال القادمة أمام نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل 5 نوفمبر 2025 على ملعب "جيمس بارك"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس كأس الرابطة الإنجليزية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين فريقي آرسنال ونيوكاسل يونايتد قد انتهت بخسارة الجانرز بهدفين دون مقابل.

موعد مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة

تذاع مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد مساء الأربعاء المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

