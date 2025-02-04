عاجل:- اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية الترم الأول 2025 ونسبة النجاح

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الأول، حيث بلغت نسبة النجاح 82.38% في المدارس الرسمية والرياضية والخاصة والمنازل.

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 85،854 طالبًا وطالبة في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المنوفية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بالمنوفية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025. إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة. الضغط على عرض النتيجة للحصول على الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

🔗 رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الإعدادية بالمنوفية 2025:

📌 نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025 برقم الجلوس (سيتم تفعيل الرابط فور إعلان النتيجة رسميًا).

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول

يبلغ المجموع الكلي للترم الأول 140 درجة موزعة على النحو التالي:

المادة الدرجة النهائية اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة الرياضيات 30 درجة العلوم 20 درجة الدراسات الاجتماعية 20 درجة المجموع الكلي (الترم الأول) 140 درجة

🔹 مجموع الشهادة الإعدادية للعام الدراسي بالكامل: 280 درجة بعد إضافة درجات الفصل الدراسي الثاني.

موعد تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن فتح باب التظلمات بعد إعلان النتيجة رسميًا، حيث يمكن للطلاب تقديم طلبات التظلم في الإدارات التعليمية التابعين لها خلال مدة 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.

نصائح بعد ظهور النتيجة للطلاب وأولياء الأمور

✅ مراجعة الدرجات جيدًا والتأكد من صحة النتيجة.

✅ في حالة وجود أي أخطاء في التصحيح، يمكن تقديم طلب تظلم في الإدارة التعليمية.

✅ التركيز على نقاط الضعف والاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني للحصول على مجموع أعلى.

✅ للطلاب الراغبين في دخول المدارس الثانوية المتميزة، يجب العمل على تحقيق أعلى الدرجات في الترم الثاني.