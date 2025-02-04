انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والتراث "إيسكت"

أخبار مصر
بوابة الفجر

انطلقت منذ قليل أعمال المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والضيافة والتراث الإيسكت والذي يأتي بالتعاون ما بين معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق بالتعاون مع جامعة كمبلوتنسيه مدريد اسبانيا والذي يستغرق الفترة من 4 إلى 5 فبراير الجاري.
ويعد هذا المؤتمر هو المؤتمر الدولي العلمي الثاني للمعهد خلال العامين الماضيين بعد استضافة المعهد لمؤتمر “سيخستور القاهرة" الذي حقق نجاحا كبيرا في القطاع السياحي.

وصرح الدكتور مصطفى الزغل رئيس المؤتمر بأن كل لجان المؤتمر تعمل على مدار الساعة لتقديم وجبة علمية دسمة للقطاع السياحي والفندقي بما يتناسب مع رؤية مصر 2030

فيما قال الدكتور وائل سليمان عميد المعهد بأن كل لجان المعهد التنظيمية قد رفعت درجة الاستعدادات لاستقبال الضيوف المصريين والأجانب ليخرج المؤتمر بما يليق باسم وتاريخ مصر العريق في العلاقات الدولية.

 

وأطلق المعهد البوستر الرسمي للمؤتمر والذي شمل عدد كبير من الجامعات الدولية المشاركة في المؤتمر إسبانيا والمكسيك والبرتغال وكولومبيا وبولندا وإيطاليا وفنزويلا وألمانيا والأردن والإمارات وانجلترا وغيرهم

ويشارك في الهيئة العلمية المشتركة للمؤتمر نخبة من كبار الأساتذة في القطاع السياحي في مصر واسبانيا وعلى رأسهم د. علي عمر، ود. سهى عبدالوهاب، ود. مي ابراهيم زكي ود. عبير عطية ود. محمد عبداللطيف ود. غادة حمود ود. سهى بهجت ود. اشرف غريب ود. نيفين جلال وغيرهم

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