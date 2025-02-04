عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس – نسبة النجاح ورابط الاستعلام

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة 2025 (دور يناير) بنسبة نجاح 82.38%، وذلك للطلاب في المدارس الرسمية، الرياضية، الخاصة، اللغات، وطلاب المنازل.

وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين 85،854 طالبًا وطالبة في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

تفاصيل نتائج الشهادات المختلفة في محافظة المنوفية 2025

✔ نتيجة الصف الثالث الإعدادي للصم: 90.91% – عدد الطلاب المتقدمين 33 طالبًا.

✔ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية: 81.18% – عدد الطلاب المتقدمين 5،787 طالبًا، والحاضرين 5،769 طالبًا.

✔ نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين: 64.29% – عدد الطلاب المتقدمين 14 طالبًا.

✔ نتيجة مدارس التربية الفكرية (التلمذة الصناعية): 98.73% – عدد الطلاب المتقدمين 157 طالبًا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في المنوفية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة المنوفية (سيتم تفعيله فور رفع النتائج). إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص. الضغط على عرض النتيجة لمعرفة الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025 – الترم الأول

المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول 140 درجة موزعة على النحو التالي:

المادة الدرجة النهائية اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة الرياضيات 30 درجة العلوم 20 درجة الدراسات الاجتماعية 20 درجة المجموع الكلي (الترم الأول) 140 درجة

🔹 المجموع الكلي للسنة الدراسية الكاملة: 280 درجة بعد إضافة درجات الفصل الدراسي الثاني.

إجراءات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنوفية

📌 موعد تقديم التظلمات:

✅ يبدأ تقديم التظلمات بعد إعلان النتيجة رسميًا ويستمر لمدة 15 يومًا.

✅ يتم دفع رسوم التظلم لكل مادة في الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

✅ يتم فحص أوراق الإجابة، والتأكد من عدم وجود أي أخطاء في التصحيح أو رصد الدرجات.

✅ يتم إبلاغ الطالب بنتيجة التظلم في حال وجود تعديل في الدرجات.

تصريحات محافظ المنوفية ووكيل وزارة التعليم

هنّأ محافظ المنوفية جميع الطلاب الناجحين وأولياء الأمور، متمنيًا لهم المزيد من التفوق والنجاح، كما وجّه الشكر للعاملين بقطاع التعليم على جهودهم في تحقيق نتائج مشرفة.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 86،012 طالبًا وطالبة في مختلف الإدارات التعليمية.

كما أشار إلى أن المديرية استعدت بشكل كامل لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، مع تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لهم.

نصائح للطلاب بعد إعلان النتيجة

✅ مراجعة الدرجات بدقة والاستعلام عنها فور إعلانها.

✅ في حالة وجود أخطاء، يمكن تقديم طلب تظلم في الوقت المحدد.

✅ التركيز على تحسين الأداء في الفصل الدراسي الثاني لتحقيق مجموع أعلى.

✅ التخطيط لاختيار المسار التعليمي المناسب بين الثانوية العامة، الفنية، أو الأزهرية وفقًا للمجموع والرغبة الشخصية.