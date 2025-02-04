موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بتروجت في الدوري المصري والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة الأهلي وبتروجيت وذلك ضمن منافسات الدوري المصري في الموسم الحالي.



موقف الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري



احتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 85 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات.

في حين صعد بتروجيت إلى الدوري المصري بعد احتلاله المراكز المؤهلة للصعود إلى الدوري الممتاز.

وتعادل بتروجيت مع الاتحاد سلبيا في الجولة الماضية من الدوري المصري بينما فاز الأهلي على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 23 نقطة في جدول الدوري المصري بينما يحتل بتروجيت المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبتروجيت يوم الخميس 6 فبراير 2025 على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة الأهلي وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية والتي تبث مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.

