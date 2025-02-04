موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

يواصل ليفربول تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت تألقه هذا الموسم، محققًا نتائج مميزة على الصعيدين المحلي والأوروبي، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا عن جدارة.



وفي مواجهة مرتقبة، يلتقي ليفربول وتوتنهام من جديد، ولكن هذه المرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا لكلا الفريقين اللذين يسعيان لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.



موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية



تنطلق المباراة مساء يوم الخميس 6 فبراير 2025، حيث تبدأ صافرة البداية في تمام: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

يمكن متابعة المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الرسمي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سيتم بث اللقاء مباشرة على قناة beIN Sports 1 HD.

