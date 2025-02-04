رئيس حي شرق أسيوط يتابع تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك لأرصفة الشوارع

صرح اللواء هشام ابوالنصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء أن الوحدة المحلية لحى شرق مدينة أسيوط برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس الحي قامت بإعادة تركيب بلدورات أمام مجمع المصالح وتمهيد الشوارع وتسويتها لتكون مناسبة للمواصفات وتركيب بلاط الإنترلوك حيث تمت الأعمال تحت إشراف محمد إسماعيل وشريف وصفى وياسر أبو عليم شلتوت نواب رئيس الحي وذلك لتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم على أن يتم إستكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها للتطوير والتمهيد وفقًا للخطة الموضوعة

مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل العمل للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة ودفع وتيرة العمل لنهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.