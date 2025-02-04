رئيس حي شرق أسيوط يتابع تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك لأرصفة الشوارع

محافظات
جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

صرح اللواء هشام ابوالنصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء أن الوحدة المحلية لحى شرق مدينة أسيوط برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس الحي  قامت بإعادة تركيب بلدورات أمام مجمع المصالح وتمهيد الشوارع وتسويتها لتكون مناسبة للمواصفات وتركيب بلاط الإنترلوك حيث تمت الأعمال تحت إشراف محمد إسماعيل وشريف وصفى وياسر أبو عليم شلتوت نواب رئيس الحي وذلك لتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم على أن يتم إستكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها للتطوير والتمهيد وفقًا للخطة الموضوعة

 مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل العمل للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة ودفع وتيرة العمل لنهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

اسيوط الثلاثاء الحركة المرورية ألش الدعم الشوارع الضيق العقبات العمل اللواء الم المتابعة الدكتور الزمن الزمني الشوا المتابعة المستمرة الح وت الحر الحركة الحي التنف المحلي المحلية التنفيذ التي الثلاث المحل الانتقال الب البلد البلدورات المر المرو المرور المرورية الاعمال

مواد متعلقة

"لهذا السبب " تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع أعضاء نادي روتاري وراقودة الإسكندرية

"لهذا السبب " زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمتابعة أعمال تطوير محطة عرب المدابغ بتكلفة 600 مليون جنيه

"تمهيدا لافتتاحه" محافظ أسيوط يتفقد الأعمال النهائية لكوبري منقباد العلوي بتكلفة نصف مليار جنية

محافظ أسيوط يشهد فعالية يوم الصلاة والدعاء من أجل السلام بمطرانية الأقباط الكاثوليك

جامعة أسيوط تنظم زيارة لطلابها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نائبا المحافظ ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب كلية الصيدلة بأسيوط

جامعة أسيوط تنظم زيارة لطلاب كلية الحقوق لمحاكم القاهرة

تفاصيل الزيارة المفاجئة لوكيل تعليم أسيوط لإدارتي البدارى وساحل سليم

الأكثر قراءة

عاجل.. "اعرف انتيجتك" اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول بمحافظة المنوفية

اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول بمحافظة المنوفية

عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس – رابط مباشر للاستعلام

عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس – نسبة النجاح ورابط الاستعلام

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولو مان في كأس فرنسا والقنوات الناقلة

تعليم أسيوط يبدأ في اختيار رؤساء اللجان والمراقب الأول لامتحانات الثانوية العامة

بدأ فاعليات مؤتمر إفطار صائم بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤليين

شيكابالا يشتكي جروس لإدارة الزمالك لهذا السبب