موعد مباراة ميلان وروما في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مواجهة من العيار الثقيل، حيث يحل روما ضيفًا على إيه سي ميلان ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا 2024-2025، في لقاء ينتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والتحدي بين العملاقين.



موعد مباراة ميلان وروما في كأس إيطاليا 2024-2025



تنطلق المباراة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، حيث تبدأ صافرة الحكم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما



سيتم بث المواجهة المرتقبة حصريًا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، الناقل الرسمي لمباريات كأس إيطاليا في المنطقة العربية، كما يمكن متابعتها عبر منصات البث الرقمية التابعة للقناة.



التشكيل المتوقع للفريقين



تشكيل روما المتوقع

حراسة المرمى: مات سيفيلار

الدفاع: تاسيندي – مانشيني – نديكا – رينش

الوسط: زاليفسكي – كريستانتي – كونيه

الهجوم: شومورودوف – سول – الشعراوي



تشكيل ميلان المتوقع

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: كايل ووكر – فيكايو توموري – بافلوفيتش – ثيو هيرنانديز

الوسط: يونس موسى – إسماعيل بن ناصر – تيفون ريندرز – كريستيان بوليسيتش

الهجوم: تامي أبراهام – رافائيل لياو