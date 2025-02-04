نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس – نسبة النجاح والرابط الرسمي للاستعلام

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة 2025 (دور يناير) بنسبة نجاح 82.38%، وذلك لطلاب المدارس الرسمية، الرياضية، الخاصة، اللغات، والمنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 85،854 طالبًا وطالبة في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

نتائج الشهادات المختلفة بمحافظة المنوفية 2025

الشهادة الإعدادية للصم: 90.91% نسبة نجاح – عدد المتقدمين 33 طالبًا.

الشهادة الإعدادية المهنية: 81.18% نسبة نجاح – المتقدمون 5،787 طالبًا، الحاضرون 5،769 طالبًا.

الشهادة الإعدادية للمكفوفين: 64.29% نسبة نجاح – عدد المتقدمين 14 طالبًا.

مرحلة التلمذة الصناعية (مدارس التربية الفكرية): 98.73% نسبة نجاح – عدد المتقدمين 157 طالبًا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة المنوفية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة فور إعلانها رسميًا عبر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 (سيتم التفعيل بمجرد رفع النتائج). إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على عرض النتيجة للحصول على الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025 – الترم الأول

المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول 140 درجة موزعة كالتالي:

المادة الدرجة النهائية اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة الرياضيات 30 درجة العلوم 20 درجة الدراسات الاجتماعية 20 درجة المجموع الكلي (الترم الأول) 140 درجة

🔹 المجموع النهائي للعام الدراسي كاملًا: 280 درجة بعد إضافة درجات الفصل الدراسي الثاني.

إجراءات التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنوفية

📌 موعد تقديم التظلمات:

✅ يبدأ تقديم التظلمات بعد إعلان النتيجة رسميًا ولمدة 15 يومًا.

✅ يتم دفع رسوم التظلم لكل مادة في الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

✅ يتم فحص أوراق الإجابة للتأكد من صحة التصحيح ورصد الدرجات.

✅ في حالة وجود أخطاء، يتم تعديل النتيجة وإبلاغ الطالب رسميًا.

تصريحات محافظ المنوفية ووكيل وزارة التعليم

🔹 هنّأ محافظ المنوفية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق، كما وجّه الشكر للعاملين بقطاع التعليم لجهودهم الكبيرة في تحقيق نتائج إيجابية.

🔹 أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 86،012 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني وسط بيئة تعليمية مناسبة لضمان انتظام العملية الدراسية.

نصائح للطلاب بعد إعلان النتيجة

✅ مراجعة الدرجات بدقة والاستعلام عنها فور إعلانها.

✅ في حالة وجود أخطاء، يمكن تقديم طلب تظلم خلال الفترة المحددة.

✅ العمل على تحسين الأداء في الفصل الدراسي الثاني لرفع المجموع النهائي.

✅ التخطيط لمستقبل تعليمي مناسب، سواء من خلال الثانوية العامة، الفنية، أو الأزهرية، وفقًا لرغبات الطالب والمجموع المحقق.