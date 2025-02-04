"أسطورة لا تتكرر".. دكتور عمرو الليثي يوجه رسالة بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم

الفجر الفني
مروة ناجي
مروة ناجي

قال الإعلامي د. عمرو الليثي خلال مقدمة الحلقة الخاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، وحلقة عن كوكب الشرق ام كلثوم بمناسبة مرور خمسين عام علي رحيلها، ان ام كلثوم " أسطورة لا تتكرر "بمواقفها الوطنية وبأغانيها في عالم الفن والغناء. 

 

وتابع الليثي ان أم كلثوم تحولت إلي رمز من أهم رموز الفن المصري والعربي، وعاش علي أغانيها أجيال وأجيال وباتت أيقونة مصرية عربية في مجال الغناء بكل انواعة الوطني والرومانسي والديني، ووصل عدد أغانيها إلى ٣٠٠ أغنية تعبر عن معاني الحب والجمال ويسمعها كافة الفئات العمرية عبر شاشات التليفزيون وميكروفون الإذاعة. 

 

 

مروة ناجي ضيفة عمرو الليثي: 

 

واستضاف الإعلامي د. عمرو الليثي المطربة مروة ناجي، والتي شدت بباقة من أجمل اغاني كوكب الشرق ام كلثوم، وبدأت الحلقة مع صوت جلال معلنا بدء الاحتفالية: في مسرح حديقة الأزبكية لننقل لكم الوصلة الثالثة من الحفل الساهر الذي تحييه كوكب الشرق ثم مشهد انفراج الستارة عن ام كلثوم وفرقتها، ليعقبها لقاء نادر مع الإعلامية سلوي حجازي وكوكب الشرق. 

 

وقدمت المطربة ناجي باقة رائعة من اغاني كوكب الشرق ومنها " سيرة الحب، ولسه فاكر وهذه ليلتي واغنية وصفولي الصبر " وغنتها بصوتها العذب وادائها الرائع. 

 

وعلي جانب آخر تناولت الحلقة المواقف الوطنية لكوكب الشرق وكيف سافرت ام كلثوم للعالم كلة حتي تدعم الجيش المصري والمجهود الحربي العظيم بصوتها. 


وايضا موافقة السيد الرئيس علي منحهما قلادة الجمهورية ومشهد تسليمها قلادة النيل من رئيس الجمهورية،ولقطات نادرة لام كلثوم وعبد الوهاب يتجهان للمسرح. 

 

وكواليس اغنية "يا ليلة العيد آنستينا " والتي غنتها عام ٣٩ في فيلم دنانير. 

 

كما عرض البرنامج ولاول مرة  جنازة " ام كلثوم " كاملة، وفيلم نادر عن حياة كوكب الشرق ام كلثوم للمنتج الكبير الراحل جمال الليثي

 

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