حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم

(أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

ضبط قطعة سلاح نارى "دون ترخيص"..عبارة عن (فرد محلى)، تنفيذ عدد (667) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش – 9 كجم لمخدر البانجو أكثر من 6 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى "دون ترخيص".. عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



