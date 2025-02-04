كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بالقاهرة

حوادث
ارشفية
ارشفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة. 
بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها " يعانى من مرض التوحد" عقب خروجه من مسكنهما. 
تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على المبلغ بغيابه بدائرة قسم شرطة النزهة، وتم تسليمه لوالدته عقب أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته، وتقدمت بالشكر لرجال الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

التواصل الاجتماع الإجراءات القانونية التواصل الاجتماعي الاجهزة الامن

مواد متعلقة

عاجل.. مصرع عنصرين إجراميين قاما بفرض سطوتهما على الأهالى بأسوان

مصرع عنصر إجرامى عقب تبادل إطلاق النار مع القوات بأسوان

حملات تموينية تضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

وزير الداخلية يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي

ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو لطفل يقود سيارة بالقليوبية

القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه بالإسكندرية

تحرير 131 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق

الأكثر قراءة

عاجل.. "اعرف انتيجتك" اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول بمحافظة المنوفية

اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول بمحافظة المنوفية

عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس – رابط مباشر للاستعلام

عاجل:- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 برقم الجلوس – نسبة النجاح ورابط الاستعلام

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولو مان في كأس فرنسا والقنوات الناقلة

تعليم أسيوط يبدأ في اختيار رؤساء اللجان والمراقب الأول لامتحانات الثانوية العامة

بدأ فاعليات مؤتمر إفطار صائم بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤليين

شيكابالا يشتكي جروس لإدارة الزمالك لهذا السبب