كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها " يعانى من مرض التوحد" عقب خروجه من مسكنهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على المبلغ بغيابه بدائرة قسم شرطة النزهة، وتم تسليمه لوالدته عقب أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته، وتقدمت بالشكر لرجال الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



