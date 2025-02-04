تعليم أسيوط يبدأ في اختيار رؤساء اللجان والمراقب الأول لامتحانات الثانوية العامة

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الثلاثاء لجنة اختيار رؤساء اللجان والمراقب الأول لامتحانات الثانوية العامة

وجاء ذلك بحضور نبيل الجوهري من الإدارة العامة للامتحانات وسيد أحمد من الشؤون القانونية بالوزارة وعاطف صلاح الدين من المراجعة الداخلية والحوكمة وأشرف داش رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 

و رحب وكيل الوزارة بأعضاء اللجنة مؤكدًا على تضافر الجهود المبذولة والتعاون مع كافة أطراف المنظومة في سبيل خروج الامتحانات بالشكل السليم.

وكما أكد دسوقى  أن رؤساء اللجان دائما ما يكونوا خير سفراء لتعليم أسيوط من خلال العمل كرؤساء لجان أو مراقبين أول في مختلف المحافظات مشيرا إلى أن معيار الاختيار للعمل بلجان الثانوية العامة مرتبط بالكفاءة والخبرة والقدرة على التعامل مع أية مشكلات تواجه الطلاب والعمل على تحقيق انضباط اللجنة وخروج الامتحانات بصورة مشرفةمؤكدًا على الدور الأكبر لرئيس اللجنة والمراقب الأول في فرض الانضباط وتحقيق الاستقرار داخل اللجان وتوفير بيئة ملائمة لأداء الطلاب الامتحانات في سهولة ويسر.

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