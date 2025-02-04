"أتمنى من الله ألا يحاسبني على هذه الفترة".. الداعية ياسمين الحصري ضيفة إيمان أبوطالب الجمعة



تحل الداعية الإسلامية الشهيرة ياسمين الخيام، ابنة شيخ المقرئين المصريين الراحل محمود خليل الحصري، ضيفة على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة تلفزيون الحياة، لتتحدث عن كواليس تذاع لأول مرة عن حياتها ومسيرة والدها، عبر حلقتين يتم إذاعة الحلقة الأولى منهما يوم الجمعة المقبل.

كواليس لقاء ياسمين الخيام في برنامج بالخط العريض

تكشف الداعية ياسمين الحصري، خلال اللقاء العديد من جوانب حياة الشيخ القارئ محمود خليل الحصري وعلاقته بأسرته وأهم مواقفه، كما تكشف دوره في إسلام أكثر من 18 أمريكيا على يديه بعد سماع القرآن بصوته.

سر كلمة أبو الوفا

كما تتطرق خلال اللقاء إلى الفترة التي عملت فيها في مجال الفن قائلة "أطلب من الله ألا يحاسبني على هذه الفترة"، موضحة أنها عملت في مجلس الشعب قبل أن يتحول اسمه الآن إلى مجلس النواب.

وتكشف عن سر كلمة "أبوالوفا أبوالوفا" التي كان يقولها رئيس أمن مجلس الشعب، كلما جاء أبيها إليها في المجلس.

وقالت أنها كانت تكره مادة الحساب ولا تحب الفصال مع البائعين فهي تشعر بالحرج الشديد في هذا الأمر.

كما كشفت ياسمين خلال اللقاء كواليس الصالون الثقافي الذي كان يعقد في منزل أبيها كل يوم جمعة وأهم الحضور في هذا المجلس.

برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة، الساعة الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.