غرب أسيوط يشن حملات لإزالة اشغالات وتعديات الباعة الجائلين

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء إن الوحدة المحلية لرئاسة حي غرب برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي قامت بشن حملات رفع اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق بنطاق الحي بمتابعة نواب رئيس الحي وقسم الإشغالات والتراخيص والمرافق حيث استهدفت الحملة اشغالات بغرب البلد شارع الكراكون من طابونة عيادة حتي كشري ياسر وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية

مشيرًا إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين.